Taksici olmak bu kadar basit

İstanbul’da taksi sürücüsü Cengiz K., Faslı Chaime H.’ye (24) trafik tıkanınca önce hakaret etmiş, ardından tokat atıp boğazını sıkıp cebinden 30 lirayı zorla almakla suçlamıştı. Olaya ait görüntüler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkınca taksici Cengiz K. tepki çekmişti. Taksi sürücüsünün olayın ardından süresiz iptal edilen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’nin çok kolay alındığı ortaya çıktı. Olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Günde, 1 milyon 430 bin yolcu taşıyoruz. Altı ayda bir olan bir hadise. Olmamasını istiyoruz. Biz ‘Esnaf odalarına denetim yetkisi verilsin’ diyoruz” diye konuştu.

‘SINAVA TABİ TUTULMALI’

Testle birlikte sürücülere en az bir ay eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman ise, görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Eğitimin sonunda sürücülerin imtihana tabi tutulması lazım. Bunu geçenler, toplu taşıma ulaşım kartını alabilmeli. Mesela İngiltere’de taksicilerden şikâyet yüzde 30, UBER’den yüzde 70. Niye? Çünkü orada taksi sürücüleri en az bir yıl eğitime tabi tutuluyor. Bizde de öyle olmalı. Eğitim diye bir şey yok. Belgeleri veriyorsun. 100 lira yatırıyorsun. Toplu taşıma ulaşım kartını alıyorsun. Bu iş bu kadar kolay olmamalı. Kazanamayanın üzüleceği bir sınav olmalı. Ancak öyle düzelir. Bugün 55 bin kişiye kart vermişsin. Bunu dondur. Bu işi yapanlar da belli olsun. Hata işleyeni, ayıkla. 17 bin 395 tane taksi var. Denetleyen kişi sayısı sadece 3.”

TESTİN YETERLİLİĞİ SORGULANIYOR

İstanbul’da 17 bin 395 taksi yolcu taşıyor. 1 Aralık tarihi itibariyle bu taksilerde çalışan sürücülerin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirildi. Ancak testin yeterliliği konusunda şüpheler var. Psikoteknik testi, psikologlar eşliğinde 1-1.5 saat arasında gerçekleştiriliyor. Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu kapsamında araç sürücülerine sürekli dikkat, muhakeme, koordinasyon, seçici dikkat, hız mesafe tahmin, çarpışma tahmin, görsel algı bellek, kişilik, görsel süreklilik, çevresel görsel görüş, tepki hızı ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanıyor.