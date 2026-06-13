Taksici öldürüldü

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Taksici ve yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İrdel’in darp etmeye başladığı Erdal Çiçek taksiyi durdurup kaçmaya çalıştı. Saldırgan Burak İrdel ise Erdal Çiçek’i kovalayıp darp etmeye devam etti. Aldığı darbeler nedeniyle yere düşen Çiçek, kafasını yere çarptı ardından kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalp masajı yapılan taksi şoförü, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Burak İrdel ise çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

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35 YILLIK TAKSİCİYDİ

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Sarıyer’de ikamet ettiği ve 35 yıllık taksici olduğu öğrenilen Erdal Çiçek, 11 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 3 çocuk babası Erdal Çiçek’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Kilyos Mezarlığı’na götürülüp toprağa verildi.

Gözaltında bulunan Burak İrdel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.