Taksici Oğuz Erge'nin ölümünden etkilenip geliştirdi: Koltuğa yerleştiriliyor, algılayınca ikaz veriyor... 'Almanya ve Amerika'dan teklifler var'

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan Cihan Mükyen’in tasarlayıp, 'EESC Taksim Güvende' adını verdiği sistem, taksiye binen yolcunun üzerinde bulunan silah ya da kesici aletleri algılayarak direksiyonun altına monte edilen ekrana sinyal göndererek sürücüyü tehlikeye karşı uyarıyor. Sistem entegre edilirse, emniyet birimleri, taksi durağı ve taksi şoförünün yakınlarına da uyarı gönderiyor. Geliştirdiği güvenlik kiti hakkında bilgi veren Cihan Mükyen, "Ürünümüzün ismindeki 'EESC' iki kızım ve eşimle benim ismimizin baş harflerinden oluşuyor.

'EESC Taksim Güvende' ürünümüzün ismi, 'Taksim Güvende' bütün herkesin güvenliği için. Cihazımız isterse müşterinin haberi olacak şekilde veya müşterinin hiç haberi olmayacak şekilde sessizce ikaz verebiliyor. Diyelim, müşteri veya müşteriler bindi araca, yolda gidiyor. Şoförümüz tehlikeli, patlayıcı, delici, kesici birşey fark etti. Bunu hiç müşteriye haber vermeden, bir karakola ya da kontrol noktasına çekip veya polislerimize entegre ettiğimiz cihaz sayesinde bildirebilir" dedi.

Haberin Devamı

"ÖZEL BİR YAZILIM GELİŞTİRDİM"

Ürünü geliştirmeye nasıl başladığını anımsatan Mükyen, "Rahmetli Oğuz Erge ağabeyimiz var, İzmir'de katledilen taksici ağabeyimiz. Ben bundan esinlenerek, bunun acısından dolayı böyle bir şeye kalkıştım. Tabii üniversite yıllarındaki yazılım bilgimden dolayı. Kabin üzerine konuşuluyordu, ben de bir araç sürücüsü olarak kabinin müşteri ve şoförü inanılmaz şekilde boğacağını düşündüm. Neler yapılabilir diye düşünürken böyle bir şey aklıma geldi. Özel bir yazılım geliştirdim. Yaklaşık 3-4 aydır uğraşıyorum. Rahmetli Oğuz Erge ağabeyimiz öldürülmeden, o caniyi aldığı yerden gittiği son noktaya kadar emin olun ki 10 devriye aracı görmüştür; 5 karakolun önünden geçmiştir. Bilseydi eğer bunun üzerinde bir silah olduğunu bu caniyi götürmez ve emniyet güçlerine teslim ederdi, bugün de kendisi aramızda olurdu. Aynı şekilde Reina saldırganını düşünün. Birçok canımız gitti orada. Yine aynı şekilde taksici ağabeyimiz bilseydi bunun üzerinde bir cihaz, silah gibi birşey var, aynı şekilde bunun güvenliğini alır ve emniyet güçlerimize teslim ederdi. O günkü canlar bugün yine aramızda olurdu." dedi.

Haberin Devamı

"ARACA, 155'E VE TAKSİ DURAĞINA ENTEGRE EDİLEBİLİYOR"

Güvenlik kitinin çeşitli sistemlere entegre olabildiğine değinen Mükyen, "Taksicilerin isteğine bağlı olarak biz bunu ayrıca şöyle de yapabiliyoruz. Araçların kontaklarına entegre edebiliyoruz. 155'e entegre edebiliyoruz. Taksicilerin çalışma arkadaşlarına yani duraklarına da entegre edebiliyoruz. Ailesine entegre edebiliyoruz. Nerede kendini güvende hissediyorsa orada ilk önlemini alacak şekilde telefonlara internet aracılığıyla, 155'e ve durağa entegre edebiliyoruz. Patentini almak biraz zor oldu açıkçası. Amerika'da bir iki benzeri çıktı. Biraz araştırdıktan sonra benzeri olmadığını fark ettik. Çünkü X-Ray cihazı gibi araçların uluslararası iç hatlardan, yani sınırlardan geçtiğinde bu araçların taraması yapılıyor. Bizim cihazımızın bunlarla bir ilgisi yok. Bizim cihazımız tamamen güvenlik amaçlı. Taksiciler ve toplumun güvenliği için. Emniyet güçlerimizle de görüştüm ben bunları, genel değerlendirme yaptım. Beni bu cihazdan dolayı tebrik ettiler. Çünkü toplumun güvenliği önemli, toplum da bununla birlikte güvenli olacak" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"KÜÇÜK METALLER İÇİN UYARMIYOR"

'Taksim Güvende' sisteminin çalışma prensiplerini de anlatan Mükyen, "Cihazımız, ticari taksilerin koltuk kılıflarının içerisine yerleştirdiğimiz bu alıcılar sayesinde müşterilerin üzerinde silah veya bıçak varsa bunları şoföre ışıklı veya sesli bir şekilde uyarı gönderir. Cihazımız özel yazılım sayesinde müşterinin üzerindeki anahtarlık, bozuk para veya çakmak gibi ufak metal ürünler varsa bunlara bildirim göndermez, bunları ayırt etme özelliğine sahiptir. Cihazımızın ayrı bir özelliği de kalp pili olanlar ve hamileler için şoförümüz dilediği zaman bunu kapatabilir. Şüphelendiği müşterilerde bunu açabilir. Pilimizin ömrü yaklaşık 3 aydır, şarj edilebilir piller sayesinde. Dilersek de bunu zaten aküye bağlayabiliyoruz. Yani bu cihazın amacı toplumun ve şoförlerin can güvenliği" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"ALMANYA VE AMERİKA'DAN TEKLİFLER VAR"

Mükyen, yurt içi ve yurtdışından gelen tekliflere de değinerek, "Teklifler var şu anda değerlendiriyoruz. Almanya'dan var Amerika'dan var. Biz şu an değerlendiriyoruz teklifleri, net olmamakla birlikte. Orta Asya ülkelerinden de var. Şu anda seri imalata geçmedik, teklifleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte karar vereceğiz. Maliyet olarak ise bir tesis kurmayı düşünüyoruz bununla alakalı. Maliyet şu anda yüksek çünkü ürünlerimiz dolar bazlı kart, yazılım ve diğerleri. Biz bunun tesisini kurduktan sonra net bir maliyet hesabı söyleyebiliriz. Çünkü seri imalata geçeceğimiz için maliyeti daha aşağıya çekmeyi planlıyoruz. Herkes için ekonomik bir ürün olmasını istiyoruz, yurtiçi ve yurtdışı fark etmiyor" dedi.

Haberin Devamı