Taksici o geceyi anlattı

Haberin Devamı

ÇANAKKALE’deki çiftliğinde Fen Bilimleri Okulları’nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Tokatspor Başkanı olan Ufuk Akçekaya, 12 Temmuz 2022 gecesi işlenen cinayetin ardından tutuklandı. Hakkında tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ufuk Akçekaya duruşmaya cezaevinden SEGBİS’le katıldı. Arıkan’ın oğulları Kurtuluş Arıkan ile Kazım Onur Arıkan ise duruşma salonundaydı.

İDDİALARI REDDETTİ

Yedi şirketi bulunduğunu anlatan Ufuk Akçekaya, aylık gelirinin ise 5 bin TL olduğunu belirtti. Savunmasında çiftliğe gittiğini ancak cinayetleri işlemediğini iddia eden Ufuk Akçekaya, “Eve girdim. O sırada birinin benim fotoğrafımı çektiğini fark ettim. Yüzünde maske olan ve uzun boylu olan kişi balkondan atladı. Cinayet üzerime kalacağı düşüncesiyle korkup kaçtım. Zaten ben yapmış olsam, eldiveni orada bırakmaz, rakıyla tüm evi yakardım, yurtdışına kaçardım. Ben yapmadım. 6 aydır haksız yere cezaevinde yatıyorum. Sabıkam, kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Haberin Devamı

‘DÖNERKEN PURO İÇTİ’

Ufuk Akçekaya’yı Gelibolu’dan çiftliğe, çiftlikten de Gelibolu’ya taşıyan taksici Ayhan Kütükçüler de duruşmada tanık olarak dinlendi. Taksici, “Sanığı bıraktığım yerden gece saatlerinde aldım. Çok sakindi. Giderken ön koltukta oturmuştu. Dönerken arka koltuğa oturup puro içti” dedi.

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından Ufuk Akçekaya’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

‘TELEFONLA KONUŞTUK’

Ufuk Akçekaya’nın eski eşi Şerife Gürman da tanık olarak verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Ufuk iki çocuğumun babası. Asla ve asla böyle bir şey yapmaz. 2016’da 10 yıllık isim hakkı almıştık. Gece mesaj geldi. Ne bir ihtar ne bir uyarı olmadan lisans sözleşmemiz iptal edildi. Nazmi Arıkan’ın öldüğünü öğrenince Ufuk Bey’i aradım. ‘Haberleri gördün mü’ dedim, ‘Gördüm’ dedi. Bir şey yok değil mi’ dedim. O da bana ‘Ben öyle bir şey yapar mıyım, sen manyak mısın’ dedi.”

Haberin Devamı

‘ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU’

Nazmi Arıkan’ın oğlu Kurtuluş Arıkan, Ufuk Akçekaya’nın kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, “Sanık ile 2016’da marka lisans sözleşmesi yaptık. Sonrasında öğretmen maaşlarını ve kirasını ödemedi. Markamız bu süreçte olumsuz etkilendi. Kendisini sözlü olarak çok uyardık. Hukuki yollardan süreci işlettik. Lisansı geri aldık. Sözleşme iptal olunca işyerine gelip tacizlere başladı. Tehditlere başladı, babama kardeşime ‘Sizleri mahvedeceğim göreceksiniz’, ‘Çok kötü olacak bunun sonu. Fen Bilimleri’ni yerle bir edeceğim’, ‘Bunlar FETÖ’cü’ gibi yersiz ithamlarda bulundu. Sakinliğimizi koruduk, telefonunu engelledik. Taciz ve şiddetin boyutu arttı” dedi.

Haberin Devamı

‘KâBUS GİBİ ÇÖKTÜ’

Arıkan’ın diğer oğlu Kazım Onur Arıkan ise “Tehditleri 3 yıl kadar sürdü. Kâbus gibi çöktü üzerimize. Bir toplantımızı bastı” diye konuştu.