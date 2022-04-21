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Taksici mi şehir eşkıyası mı?

#Taksi#Ücret#Tartışma
Taksici mi şehir eşkıyası mı

Ataşehir’de ücret nedeniyle tartıştığı turist kadını taksiden atıp başını kapıya vuran taksici Ercan Yaman ifade verip serbest kaldı. Taksicinin hem yaptıkları hem de serbest kalması sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki Kawtar Hadir önceki gün Ataşehir Barbaros Mahallesi’nden taksiye bindi. Taksi şoförü Ercan Yaman, Avrupa Yakası’na gitmek isteyen turist kadını ara sokaklarda dolaştırdı ve köprüden geçmek için 107 TL fazla para istedi. Taksici ile tartışan turist kadın polis çağıracağını söyledi. Taksici aracı durdurup. aşağı inmeye çalışan turist kadını kolundan tuttu kafasını kapıya vurdu ve yere fırlattı.

Turist kadın çığlık çığlığa bağırırken çevredekiler yardıma koştu. Kadın, taksicinin gitmesini engellemek için aracın üzerine çıktı. Taksici hızla gaza basınca turist kadın yere düştü. O anlar vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine taksiciye tepki yağdı.

Taksici mi şehir eşkıyası mı


TRAFİKTEN MEN

Turist kadının şikâyeti ve sosyal medyadaki görüntüler üzerine polis ekipleri 34 TAR 79 plakalı taksinin şoförü Ercan Yaman’ı buldu. Karakola gelen Ercan Yaman ifadesinde, kadının da kendisine saldırdığını iddia edip şikâyetçi oldu. Ercan Yaman ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ancak muayenesi olmayan taksi trafikten men edildi ve çalışma ruhsatı askıya alındı. Polis ekipleri Ercan Yaman’a 2 bin 250 TL de ceza kesti.

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#Taksi#Ücret#Tartışma

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