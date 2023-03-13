Taksici kan donduran cinayete kurban gitti, katili sağır ve dilsiz çıktı

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Olay, 9 Mart günü Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Yoldan geçenler, sulama kanalında ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, sulama kanalından cansız bedeni çıkarıp inceleme başlattı. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin, taksici Servet Tarhan (67) olduğu belirlendi. Parası ve otomobili gasp edildiği belirlenen Tarhan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

220 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile ev ve iş yerlerine ait 220 kamera kaydını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada cinayet şüphelisinin Abdurrahman A. (43) olduğu belirlendi. Şüphelinin cinayet öncesi ve sonrasında kullandığı yolların krokisi hazırlandı. Şüphelinin, Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde Tarhan’ın taksisine bindiği, olayın yaşandığı adrese yönlendirdiği belirlendi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Abdurrahman A.’nın, yanında getirdiği tabancayla Tarhan’ı başından vurduğu, cüzdan, cep telefonu ve otomobilini gasp ettikten sonra da bölgeden ayrıldığını tespit etti. Olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir araziye otomobili terk halde bırakan şüphelinin dolmuşa bindikten sonra Havuzlubahçe Mahallesi’ndeki hurda deposuna geçerek saklandığı ortaya çıktı.

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HURDA DEPOSUNDA YAKALANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, sağır dilsiz olduğu öğrenilen Abdurrahman A.’yı , depoya düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelinin, cinayette kullandığı tabanca da depoda yapılan aramada ele geçirildi. İşaret dili uzmanı aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli, gasp ettiği cüzdanı olaydan sonra yaktığı, cep telefonunu da tanımadığı bir kişiye sattığını itiraf etti.

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Şüpheli, otomobil kullanmasını bilmediği, taksinin bir süre ilerledikten sonra hararet yapması üzerine yoldan geçen vatandaşlara 10 bin liraya satmaya çalıştığı, alıcı bulamayınca da araziye terk ettiğini de söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan 3 yıl önce de öldürülen taksiciye sarhoş bir kadının bıçak çekip aracına zarar verdiği öğrenildi.