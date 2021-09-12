Taksici gaspı kamerada
İstanbul Bağcılar’da İ.G.’nin taksisine 2 Eylül 2021 günü öğleden sonra Yenibosna’da 2 kişi bindi. Bağlar Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi’ne geldiklerinde tehditle taksicinin parasını alan 2 kişi araçtan indi. Taksici parasını geri almaya çalışınca içlerinden biri silahını çıkarttı. Taksici hemen aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada tabancasını çıkartan gaspçı taksinin arkasından ateş açtı. Taksicinin gasp edilme anları taksinin kamerasına saniye saniye yansıdı.
Taksici İ.G. (60) polisi arayarak yardım istedi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksi kamerası ve sokaktaki kamera görüntülerinden kimliklerini belirlediği gaspçıları aramaya başladı. Taksinin arkasından ateş açan Uğur G. (28) olayın ertesi günü tabancasıyla Bahçelievler’de bir otelde yakalandı. 23 suç kaydı olan Uğur G. çıkarıldığı adliyede tutuklanırken, çalışmalarını devam ettiren ekipler, 13 suç kaydı olan diğer gaspçı Yunus E.G.’yi (27) de geçtiğimiz çarşamba günü düzenledikleri operasyonla yakaladı. Yunus E.G., Emniyet’te, ‘yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.