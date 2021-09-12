Taksici gaspı kamerada

Taksici İ.G. (60) polisi arayarak yardım istedi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksi kamerası ve sokaktaki kamera görüntülerinden kimliklerini belirlediği gaspçıları aramaya başladı. Taksinin arkasından ateş açan Uğur G. (28) olayın ertesi günü tabancasıyla Bahçelievler’de bir otelde yakalandı. 23 suç kaydı olan Uğur G. çıkarıldığı adliyede tutuklanırken, çalışmalarını devam ettiren ekipler, 13 suç kaydı olan diğer gaspçı Yunus E.G.’yi (27) de geçtiğimiz çarşamba günü düzenledikleri operasyonla yakaladı. Yunus E.G., Emniyet’te, ‘yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.





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