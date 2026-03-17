Haberin DevamÄ±

Olay, 9 Mart gecesi saat 22.18 sÄ±ralarÄ±nda EÅŸrefpaÅŸa Caddesi Ã¼zerinde baÅŸladÄ±. Taksiye binen DoÄŸuÅŸ MeÅŸe (24), ÅŸofÃ¶r Deniz Ã–rer'e (52) bir ay Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerine gideceÄŸini ve oradan valizlerini alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Saat 22.20'de HurÅŸidiye Mahallesi 1308 Sokak'a varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, araÃ§tan inen ÅŸÃ¼pheli, Ã¼cretin ne kadar tutacaÄŸÄ±nÄ± sordu. ÅžofÃ¶rÃ¼n "700 TL civarÄ± tutar" cevabÄ± Ã¼zerine aralarÄ±nda herhangi bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸanmazken, DoÄŸuÅŸ MeÅŸe yanÄ±nda getirdiÄŸi tabancayÄ± Ã§Ä±kartarak aÃ§Ä±k olan camdan Deniz Ã–rer'in baÅŸÄ±na bir el ateÅŸ etti. Bilincini kaybeden ÅŸofÃ¶rÃ¼ araÃ§tan Ã§ekerek yola atan ÅŸÃ¼pheli, direksiyona geÃ§erek taksiyle olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

GASP ETTÄ°ÄžÄ° TAKSÄ°DE UYUÅžTURUCU PARTÄ°SÄ° VERDÄ°

Cinayetten hemen sonra saat 22.25'te bir kadÄ±nÄ± arayarak yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±ran DoÄŸuÅŸ MeÅŸe, gasp ettiÄŸi taksinin babasÄ±na ait olduÄŸunu sÃ¶yledi. ÅžÃ¼pheli, yanÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± F.A. adlÄ± kadÄ±na sentetik ecza verdikten sonra farklÄ± adreslere giderek metamfetamin ve esrar satÄ±n aldÄ±. Ä°kili, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ÅŸofÃ¶rÃ¼n kanÄ± bulunan taksi iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k bir saat boyunca uyuÅŸturucu kullandÄ±. ÅžÃ¼pheli, kadÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra saat 23.30 civarÄ±nda telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ablasÄ± ve annesine "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" diyerek itirafta bulundu.

ARAÃ‡ TAKÄ°P SÄ°STEMÄ°YLE EVÄ°NDE YAKALANDI

Deniz Ã–rer'in gece saat 02.00'de eve gelmemesi Ã¼zerine ÅŸÃ¼phelenen ailesi, araÃ§ takip sisteminden taksinin konumunu inceledi. Direksiyondaki kiÅŸinin eÅŸkali uymayÄ±nca durum polise bildirildi. Kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± geriye dÃ¶nÃ¼k inceleyen ekipler, cinayetin iÅŸlendiÄŸi noktayÄ± tespit etti. Polis, taksiyle evine giden zanlÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakaladÄ±.

Haberin DevamÄ±

AYNI DURAKTA 2'NCÄ° ACI

Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Deniz Ã–rer'in, 31 Ocak 2024'te Gaziemir ilÃ§esinde aracÄ±na mÃ¼ÅŸteri olarak aldÄ±ÄŸÄ± Delil Aysal (21) tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len OÄŸuz Erge (44) ile aynÄ± durakta Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kahramanlar Taksi DuraÄŸÄ± esnafÄ±, bir meslektaÅŸlarÄ±nÄ± daha kaybetmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±. Ã–rer'in oÄŸlunun Bucaspor'da futbol oynadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â

AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET HAPÄ°S Ä°STEMÄ°

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, kan donduran olayÄ±n tÃ¼m detaylarÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. HazÄ±rlanan iddianamede, sanÄ±k DoÄŸuÅŸ MeÅŸe'nin Basmane semtinde faaliyet gÃ¶steren bir konfeksiyon atÃ¶lyesinde iÅŸÃ§i olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±. Olayda kullandÄ±ÄŸÄ± ateÅŸli silahÄ± eylemden yaklaÅŸÄ±k 30 gÃ¼n Ã¶nce temin eden ÅŸÃ¼phelinin, suÃ§ aletini iÅŸ yerine yakÄ±n bir konumdaki elektrik trafosunun civarÄ±na sakladÄ±ÄŸÄ± belirlendi. ZanlÄ±nÄ±n, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda iÅŸe gidiÅŸ geliÅŸlerini ise toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kaydedildi.

Haberin DevamÄ±

9 Mart tarihinde yaÅŸanan olay Ã¶ncesinde, sakladÄ±ÄŸÄ± tabancayÄ± yanÄ±na alarak ikametine gÃ¶tÃ¼rmeyi planlayan MeÅŸe'nin, yakalanma korkusuyla toplu ulaÅŸÄ±mdan vazgeÃ§tiÄŸi ve bu nedenle taksi kullanmaya karar verdiÄŸi ifade edildi. Saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda GaziosmanpaÅŸa Caddesi Ã¼zerinde Deniz Ã–rer idaresindeki taksiye binen zanlÄ±nÄ±n, KarÅŸÄ±yaka'ya gitmek istediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi ancak kÄ±sa sÃ¼re sonra "Valizimi almam gerekiyor" diyerek ÅŸofÃ¶rÃ¼ silahÄ± gizlediÄŸi 50 metre mesafedeki ara sokaÄŸa yÃ¶nlendirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelinin yÃ¶nlendirmesiyle ulaÅŸÄ±lan 1307 Sokak'ta aracÄ±n durdurulduÄŸu, MeÅŸe'nin "EÅŸyalarÄ±mÄ± alÄ±p hemen dÃ¶neceÄŸim" diyerek taksiden indiÄŸi belirtildi. GizlediÄŸi yerden silahÄ±nÄ± alan zanlÄ±nÄ±n, tekrar aracÄ±n yanÄ±na gelerek maktul Deniz Ã–rer'in doÄŸrudan kafa bÃ¶lgesini hedef alÄ±p tetiÄŸi Ã§ektiÄŸi iddianameye yansÄ±dÄ±. Talihsiz taksicinin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± iddianamede, soÄŸukkanlÄ± katilin cansÄ±z bedeni araÃ§tan indirip sokaÄŸa terk ettiÄŸi, ardÄ±ndan gasp ettiÄŸi ticari taksiyle olay mahallinden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. ZanlÄ±nÄ±n sorgusunda ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ "Bana kÃ¼frettiÄŸi iÃ§in vurdum" savunmasÄ±nÄ±n, suÃ§tan kurtulmaya veya ceza indirimi almaya yÃ¶nelik olduÄŸu deÄŸerlendirildi. Ä°ddianamede, maktul Ã–rer'in kÃ¼fretmesini gerektirecek bir durumun bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi. AyrÄ±ca, katil zanlÄ±sÄ± MeÅŸe'nin gasp ettiÄŸi taksiye F.A. isimli ÅŸahsÄ± da bindirdiÄŸi ve araÃ§ iÃ§erisinde birlikte uyuÅŸturucu madde kullandÄ±klarÄ± bilgisi de dosyada yer aldÄ±. Ä°zmir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderilen iddianamede, sanÄ±k DoÄŸuÅŸ MeÅŸe hakkÄ±nda, 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan mÃ¼ebbet hapis, gece vakti silahla yaÄŸma suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis ve '6136 SayÄ±lÄ± Kanuna Muhalefet (ruhsatsÄ±z silah)' suÃ§undan da 4 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

Haberin DevamÄ±