Taksici dayağı ölümle bitti

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İstanbul Beyoğlu’nda Faslı Jamal Doumane (57), geçen pazartesi günü daha önce bodyguard olarak çalıştığı eğlence mekânına arkadaşlarını ziyaret etmek için geldi. Mekândan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek için taksiciye yavaşlaması için işaret ederek yürümeye başladı. Taksici hareket ederek Doumane’ye hafif şekilde vurdu. Doumane de buna tepki göstererek taksinin arkasına eliyle vurdu. Öfkelenen taksici, durarak Doumane’nin yanına geldi. Doumane’yi tekme tokat dövmeye başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Doumane, başını betona vurdu ve kalkamadı. Taksici kaçtı, Doumane ise hastaneye kaldırıldı.

İKİNCİ KEZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adının Doğan Güç olduğu belirlenen Taksici gözaltına alınıp emniyette sorguya alındı. Hastaneye kaldırılan Doumane ise geçen çarşamba günü hayatını kaybetti. Doğan Güç ‘kasten yaralama’ suçundan işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Güç’ü önce ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Güç daha sonra tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Doğan Güç çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak’ suçundan tutuklandı.