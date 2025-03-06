Taksici, arkadaşını öldürmüştü! Nedeni belli oldu

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Olay, 4 Mart'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta meydana geldi. M.T. isimli kişi, evinden çıktığı sırada sokakta yerde yatan Alpay Bozkurt'u vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Bozkurt'u ambulansla hastaneye götürdü. Bozkurt, kurtarılamadı.

TABANCA VE MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Bozkurt'un son olarak arkadaşı Hüsamettin Sert'in taksisine bindiğini belirledi. Bozkurt'un arkadaşı Sert'e 3 bin lira borcu olduğu, ödemediği için de aralarında husumet başladığı belirlendi. Plakasından tespit edilen taksi, 19 Mayıs Mahallesi'nde park halinde bulundu. Polis, araçtaki cinayet şüphelisi Sert'i, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile gözaltına aldı. Taksideki incelemede, mermi çekirdeği de bulundu.

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CİNAYETİ İNKAR ETTİ

Emniyete götürülen Sert, sorgusunda, "Alpay'ı ben öldürmedim, başkası öldürmüş olabilir" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.