Taksi tartışması sürüyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin UKOME toplantısında kabul edilmesiyle, İstanbul’da 8+1 yolcu kapasiteli, yolcu ve şoförün acil durumlarda kullanacağı panik butonlu, güvenlik bölmeli ve İstanbulkart’la ödeme yapılabilecek yeni taksiler için hazırlıklar başladı. Dönüşecek taksiler için ocak ayı sonunda kura çekimi yapılacak. Ancak karar, taksici esnafıyla İBB’yi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

15 GÜN EĞİTİM

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, hak gaspı yaşandığını iddia ederek kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı. İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise İstanbul’da raylı sistemlerin artmasından dolayı bazı hatlarda minibüslerin ihtiyaç fazlası olduğundan taksiye dönüştürme projesini uygulamaya geçirdiklerini ifade ederek “57 hatta 1803 minibüsü taksiye dönüştürüyoruz. Benzer durumda olan taksi dolmuşların 322’sini de isteğe bağlı olarak taksiye dönüştürüyoruz. Başvuru toplayacağız ve noter huzurunda çektiğimiz kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Minibüsten dönüşen taksilerin biz İstanbul için örnek taksiler olmasını istiyoruz. Araç ve şoför özellikleriyle, denetimiyle, güvenliğiyle İstanbul’un sorunlarını çözen bir sistem oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

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Cihan taksiye dönüşmek isteyen minibüs esnafının şartları kabul etmek zorunda olduğunu, aksi durumda hatlarına geri döneceklerini ifade ederek, “Aracın 8+1 yolcu kapasitesine sahip olması lazım. Geniş hacimli araçlar olduğundan tarifeleri yüzde 30 fazla olacak. Kamerayla denetlenecek. Yolcu hangi şoförün aracı kullandığını, sicil numarasına kadar görebilecek. Şoförler 15 gün eğitim alacaklar” dedi.

'HUKUKA AYKIRI'

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME kararına ret oyu kullandıklarını belirterek, “M plakalı minibüsler toplu taşıma aracıdır. Taksi olarak kullanılamaz. Hukuka aykırıdır. Geçen sene de böyle bir dönüşüm yaptılar. Yargının verdiği kararla aldıkları karar iptal oldu. Bu bir hak gaspıdır. Taksici esnafının ekmeği ile oynadılar. Bu konuyu tekrar yargıya taşıyacağız” dedi.





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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda, İstanbul minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi. Minibüsçülerin sorunlarını dinleyen Erdoğan, “Sıkıntılarınızı takip ettik, ediyoruz. Zaman zaman birçok minibüs ve taksi duraklarında oradaki kardeşlerimizden de sıkıntılarınızı dinliyoruz. Alınan karar çok çok isabetli oldu. Bu kararla birlikte bazı çıkar şebekelerinin oyununu bozdunuz. Bundan sonraki süreçte de inanıyorum, İstanbul çok daha huzurlu çok daha rahat olacak. Birçok şeyleri biliyoruz ama birçok şeyleri de konuşamıyoruz. Eğer UKOME olmayıp da İBB olmuş olsaydı bu durum çok tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi. Ama İBB’ye kalmadığı için bu iş, UKOME bu işi yoluna koydu ve çözdü. Bundan sonra da zaten böyle bir fırsatı yakalayamayacak” dedi. Görüşmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da “Sorunların çözümleri konusunda bakanlık olarak biz de çalışıyoruz. Minibüslerin taksiye dönüşümünün onayı alındı. Esnaf onun da memnuniyeti içinde” diye konuştu.