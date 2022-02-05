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Taksi sürücüsü kopan kayalardan saniyelerle kurtuldu

#Artvin#Heyelan#Kaya

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Karadeniz Sahil Yolu'nda taksi sürücüsünün saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, ihbarla gelen Karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdı. Yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Taksi sürücüsü kopan kayalardan saniyelerle kurtuldu

SANİYELERLE KURTULDU

Öte yandan, kaya parçalarının yola düştüğü anlar ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir taksinin geçişinden saniyeler sonra kaya parçalarının yola düştüğü, arkadan gelen araçların ise ani fren yaparak durduğu yer aldı. Kaya parçalarının düşmeye devam ettiği yolda sürücülerin araçları ile geriye doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

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Taksi sürücüsü kopan kayalardan saniyelerle kurtuldu

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#Artvin#Heyelan#Kaya

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