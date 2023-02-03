Taksi şoförüne satırlı saldırı! Dehşet dolu anlar kamerada

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Olay, gece saatlerinde, Ereğli Bozhane mevkisindeki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, Turgay O. otomobilini durağın kullanım alanına park etmek isteyince taksi şoförleri tarafından uyarıldı. Aracında bulunan satırı alan Turgay O., taksi şoförü Cengiz Çubukçu’nun üzerine yürüdü.

Turgay O.’nun satırla vurması sonucu Çubukçu bacağından yaralandı. Turgay O., yakasından tuttuğu taksi şoförüne doğru satırı sallayarak tehditlerde bulundu. Durakta bulunan diğer sürücüler kaçarken, 112'ye haber verildi. Bir taksinin ön camı ile durağın camlarını kıran Turgay O. olay yerinden kaçtı.

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Polis ekipleri, Turgay O.’nun kullandığı otomobili olay yerinin yakınlarında kapıları açık halde buldu. Yaralanan taksi şoförü ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Turgay O.’yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.