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Taksi şoförü Samet'in katilleri yakalandı: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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#Samet Kubiloğlu#İstanbul#Taksi
Taksi şoförü Sametin katilleri yakalandı: 4 şüpheliden 2si tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 15:41

Taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu’ndan aldığı yolcuları Gaziosmanpaşa’ya getirdiği sırada taksiye açılan ateş sonucunda hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 30 Temmuz'da sabaha karşı 05.00 sıralarında Yıldız Tabya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıktı.

Taksi şoförü Sametin katilleri yakalandı: 4 şüpheliden 2si tutuklandı

Yıldız Tabya Mahallesi'ne geldikleri sırada iddiaya göre, taksideki yolcularla aralarında husumet bulunan şüpheliler taksiye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda 2 çocuk babası Samet Kubiloğlu hayatını kaybetti.

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Taksi şoförü Sametin katilleri yakalandı: 4 şüpheliden 2si tutuklandı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, saldırıyı Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (18) ve A.B. (17) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, İ.Ö., üzerinde 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

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Taksi şoförü Sametin katilleri yakalandı: 4 şüpheliden 2si tutuklandı

A.B. ise olay sırasında E.A. ile birlikte kullandığı değerlendirilen 3 adet ruhsatsız silahla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve E.A., adliyeye sevk edildi. Y.Ö. ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Taksi şoförü Sametin katilleri yakalandı: 4 şüpheliden 2si tutuklandı

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#Samet Kubiloğlu#İstanbul#Taksi

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