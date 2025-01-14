×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Taksi şoförü ile yolcu arasında 'Hacıhüsrev' tartışması: 'Orada başıma iş alıyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Taksi#Hacıhüsrev
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 10:00

İstanbul Beyoğlu’nda taksiye binen yolcuyla kendisini istediği yere götürmeyen şoför arasında tartışma çıktı. Ana caddede duran taksi şoförü, "Hacıhüsrev’e girmem, ne zaman girsem orada başıma iş alıyorum" derken yolcu ise, "Hırsıza benzer bir tipimiz mi var" sözleriyle taksiciye karşılık verdi. Taksi şoförüyle yolcu arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksiye binen bir kişi önce Kulaksız Mahallesi’ne ardından da Hacıhüsrev Mahallesi’ne gitmek istedi. Ancak iddiaya göre bunu kabul etmeyen şoför yolcusunu indirmek istedi.

Bu duruma tepki gösteren yolcu olay anını cep telefonuyla kaydederek, "Beni aldı nereye gideceğimi sordu, söyledim ama kenara çekti. 'Bana Kulaksız’a gitmiyorum yolum orası değil.' dedi. Beni aşağıya indirdi" ifadelerini kullandı.

Taksi şoförü ise, "Kardeşim fazla uzatma aşağıya in. Gitmiyorum ya Hacıhüsrev’e gitmiyorum. Ne zaman gitsem başıma iş alıyorum. Oraya girmiyorum" diyerek yolcuya tepki gösterdi.

Yolcu ise, "Neden hırsıza benzer bir tipim mi var?" diyerek kendini savundu. Yolcu taksi şoförünü şikayet edeceğini söyleyerek araçtan inerken tartışma anları yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Taksi#Hacıhüsrev

BAKMADAN GEÇME!