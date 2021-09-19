Taksi şoförü dehşeti yaşadı! İşte nedeni

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çorumda freni boşalan kamyon parka girdi, olası faciayı yaralanan sürücü engellediÇorum'da freni boşalan kamyon parka girdi, olası faciayı yaralanan sürücü engelledi#Çorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziler Gününü kutladıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziler Günü'nü kutladı#CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
Son dakika: Çinin nükleer tehditine ABDden füzeli yanıtSon dakika: Çin'in 'nükleer tehdit'ine ABD'den 'füze'li yanıt!#ABD
Afgan kadınları eğitim hakları için sessiz protesto düzenlediAfgan kadınları eğitim hakları için "sessiz protesto" düzenledi#Afganistan
Bakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağızBakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağız#İhracat Rakamları
Son Dakika: Beşiktaştan sakatlık açıklaması Necip Uysal ve Mehmet Topal...Son Dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Necip Uysal ve Mehmet Topal...#Beşiktaş
Son Dakika: A Milli Takımda Stefan Kuntz dönemi resmen başladıSon Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı!#Kuntz
Balık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyorBalık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyor #Balık Avı
Mehmet Ali Erbilden Seda Sayana Kuruçeşme konserinde sürprizMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz!#Mehmet Ali Erbil
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
HABERLERGündem Haberleri

Taksi şoförü dehşeti yaşadı! İşte nedeni

#Taksi#Bursa#Yolcu

Bursa'da, taksi sürücüsü Uğur K. (38), yolcu almaya giderken aracına binmeye çalışan 2 kişi tarafından bıçakla yaralandı. Uğur K., hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli yakalandı. Sürücü Uğur K.'nin yaralı olduğu halde telefonla konuşması ise dikkat çekti.

Haberin Devamı

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi'nde meydana geldi. 16 T 0458 plakalı taksi sürücüsü Uğur K., bekleyen yolcusunu almak için yola çıktı. Bu sırada, iddiaya göre B.A. ve A.N., taksiyi durdurup binmek istedi. Müşterisinin beklediğini söyleyen Uğur K. ile B.A ve A.N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. ve A.N., sürücü Uğur K.'ye bıçak çekti. Uğur K. ise, takside bulunan sopayla karşılık verdi. Kavgada Uğur K., karnından bıçakla, vücudunun çeşitli yerlerinden de darp neticesinde yaralandı. Tarafları, trafik polisleri ve caddeden geçenler ayırdı.

hbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, şüphelileri gözaltına aldı. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, sürücü Uğur K.'nin yaralı olduğu halde telefonla konuşması dikkat çekti.

Taksi şoförü dehşeti yaşadı İşte nedeni

İlgili Haberler:

TFF A Milli Takım'ın yeni hocasını resmen açıkladıDelta artık onları hedef alacak! İşte en şanssız grupFahiş fiyatlara denetim… ‘Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz’
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksi#Bursa#Yolcu