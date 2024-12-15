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Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren, trafikteki tartışmada katledildi

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#Konya#Taksi#Trafik
Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren, trafikteki tartışmada katledildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 15:18

Konya’nın Karatay ilçesinde hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker (20), trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Eren Peker'in, çocuk yaşta babasını kaybettiği, bir yurtta kaldığı öğrenildi.

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Karatay ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda, aldığı müşteriyi 42 TT 898 plakalı taksiyle gideceği yere götürmek için yola çıkan Eren Peker ile başka bir araç sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Yoluna devam eden Peker, müşterisini bırakıp saat 01.30 sıralarında Topraklık Caddesi’ndeki trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti. Araçtan inen 3 kişi, taksideki Peker'e saldırıp, bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Peker aracından inip çevreden yardım isterken, şüpheliler ise araçlarına binip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren, trafikteki tartışmada katledildi

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ÜNİVERSİTE HARÇLIĞINI ÇIKARTIYORMUŞ

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker'in, hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan 5 yıldızlı bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yaptığı belirlendi.

Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren, trafikteki tartışmada katledildi

Aslen Karamanlı olan Peker'in, çocuk yaşta babasını kaybettiği, Konya'da bir yurtta kaldığı öğrenildi.

Eren Peker'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi.

Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren, trafikteki tartışmada katledildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren, trafikteki tartışmada katledildi

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#Konya#Taksi#Trafik

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