Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren, trafikteki tartışmada katledildi

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Karatay ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda, aldığı müşteriyi 42 TT 898 plakalı taksiyle gideceği yere götürmek için yola çıkan Eren Peker ile başka bir araç sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Yoluna devam eden Peker, müşterisini bırakıp saat 01.30 sıralarında Topraklık Caddesi’ndeki trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti. Araçtan inen 3 kişi, taksideki Peker'e saldırıp, bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Peker aracından inip çevreden yardım isterken, şüpheliler ise araçlarına binip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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ÜNİVERSİTE HARÇLIĞINI ÇIKARTIYORMUŞ

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker'in, hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan 5 yıldızlı bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yaptığı belirlendi.

Aslen Karamanlı olan Peker'in, çocuk yaşta babasını kaybettiği, Konya'da bir yurtta kaldığı öğrenildi.

Eren Peker'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi.