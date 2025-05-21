×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Taksi, kamyonete çarptı! 1 can kaybı, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Trafik Kazası#Pamukova
Taksi, kamyonete çarptı 1 can kaybı, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 09:32

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kamyonete arkadan çarpan taksinin şoförü Mustafa Dere öldü, araçtaki müşterisi Mustafa K. ise yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Pamukova ilçesi D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya’dan Bilecik yönüne giden Mustafa Dere yönetimindeki 54 T 5540 plakalı taksi, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen C.B. idaresindeki 16 BRY 250 plakalı demir yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kamyonette bulunan demir su boruları taksinin camından içeri girdi. Kazada taksi şoförü Dere ile müşterisi Mustafa K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Dere, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Sakarya Bilecik kara yolu kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Haberin Devamı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Trafik Kazası#Pamukova

BAKMADAN GEÇME!