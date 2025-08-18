×
Taksi durağındaki görevliye kılıçla saldırı kamerada

#Ankara#Taksi Durağı#Kılıç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 16:51

Ankara'nın Mamak ilçesinde taksi durağındaki görevli C.Ö.’ye kılıçla saldırıp yaralayan G.K., polis ekiplerince yakalandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, ilçeye bağlı Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre; G.K., durağı arayarak evine taksi istedi. Bir süre sonra adrese giden taksici, G.K.'nin elinde kılıç görünce geri döndü. Bunun üzerine saat 07.30 sıralarında durağa gelen G.K., buradaki görevli C.Ö.'ye kılıçla saldırdı.

Taksi durağındaki görevliye kılıçla saldırı kamerada

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden ve kolundan yaralanan C.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Şüpheli G.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 6 farklı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Taksi durağındaki görevli C.Ö. (70) kılıçla saldırıp yaralayan G. K. (24), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özaydın’ın ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğum bakım servisinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

