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Taksi durağında sıra kavgası: 2 yaralı

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#İstanbul#Kadıköy#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 09:32

İstanbul Kadıköy'de taksi durağına gelen bir kişi, sıra kendisinde olmadığı halde taksiye binmek isteyince kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, kavgayı başlattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Kadıköy Meydanı’nda bulunan taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra evine gitmek için taksi durağına gelen kişi, sıra kendisinde olmadığı halde bekleyen taksiye binmek istedi.

Taksi durağında sıra kavgası: 2 yaralı
Bu sırada durak görevlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmaya arkadaşları da dahil olunca kavga çıktı. Tekme ve tokatlı birbirine giren tarafların kavgası yol ortasına taştı.

Taksi durağında sıra kavgası: 2 yaralı
Kavgaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgayı başlattığı iddia edilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Taksi durağında sıra kavgası: 2 yaralı
Kanları ise çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Taksi durağında sıra kavgası: 2 yaralı

 

 

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#İstanbul#Kadıköy#Taksi

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