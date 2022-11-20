Taksi durağında sıra kavgası: 2 yaralı

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Olay, saat 01.00 sıralarında Kadıköy Meydanı’nda bulunan taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra evine gitmek için taksi durağına gelen kişi, sıra kendisinde olmadığı halde bekleyen taksiye binmek istedi.

Bu sırada durak görevlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmaya arkadaşları da dahil olunca kavga çıktı. Tekme ve tokatlı birbirine giren tarafların kavgası yol ortasına taştı.

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Kavgaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgayı başlattığı iddia edilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kanları ise çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.