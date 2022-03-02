Taksi, ara sokaktan çıkan polis aracına çarptı, 4 araca vurarak durabildi

Haberin Devamı

Kaza, Yıldız Posta Caddesi üzerinde dün saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan polis aracını fark edemeyen taksi önündeki araca çarparak havalandı. Taksi, park halindeki 4 araca vurarak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, taksinin ara sokaktan çıkan polis aracına çarpması ve park halindeki araçlara vurması görülüyor. Devrilmekten son anda kurtulan taksi şoförü kazadan yara almadan kurtuluyor. Kaza nedeniyle 4 araçta hasar meydana geldi.