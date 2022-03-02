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Taksi, ara sokaktan çıkan polis aracına çarptı, 4 araca vurarak durabildi

#İstanbul#Beşiktaş#Kaza

İstanbul Beşiktaş'ta ara sokaktan çıkan polis aracına taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan taksi, 4 araca zarar verdi. Ölenin ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaza, Yıldız Posta Caddesi üzerinde dün saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan polis aracını fark edemeyen taksi önündeki araca çarparak havalandı. Taksi, park halindeki 4 araca vurarak durabildi.  Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Taksi, ara sokaktan çıkan polis aracına çarptı, 4 araca vurarak durabildi

Görüntülerde, taksinin ara sokaktan çıkan polis aracına çarpması ve park halindeki araçlara vurması görülüyor. Devrilmekten son anda kurtulan taksi şoförü kazadan yara almadan kurtuluyor. Kaza nedeniyle 4 araçta hasar meydana geldi.

Taksi, ara sokaktan çıkan polis aracına çarptı, 4 araca vurarak durabildi

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#İstanbul#Beşiktaş#Kaza

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