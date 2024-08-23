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Taklit ürün denetimi esnafını rahatsız etti: Yolu kapatıp oturma eylemi yaptılar

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#Esnaf#Taklit Ürün#Bodrum
Taklit ürün denetimi esnafını rahatsız etti: Yolu kapatıp oturma eylemi yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 17:41

Muğla'nın Bodrum ilçesinde taklit ürün denetimine karşı çarşı esnafı, yol kapattı; oturma eylemi yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin araya girmesiyle esnaf eylemi sona erdirdi, yol tekrar trafiğe açıldı.

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Bodrum kent merkezinde faaliyet gösteren bazı firmalara taklit ürünlerle ilgili polis ekipleri tarafından denetim yapılmak istendi. Denetimlere tepki gösteren çok sayıda esnaf, kepenk kapatıp, Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı.

Taklit ürün denetimi esnafını rahatsız etti: Yolu kapatıp oturma eylemi yaptılar

Neyzen Tevfik Caddesi'ni saksılarla kapatan esnaf, burada oturma eylemi başlattı. Polis ekipleri, esnafı eylemi sonlandırması için ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuçsuz kalınca bölgeye Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli geldi. Darendeli, kısa bir süre konuştuktan sonra esnaf eylemden vazgeçerek yolu tekrar trafiğe açtı. 

Taklit ürün denetimi esnafını rahatsız etti: Yolu kapatıp oturma eylemi yaptılar

Taklit ürün denetimi esnafını rahatsız etti: Yolu kapatıp oturma eylemi yaptılar

 

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#Esnaf#Taklit Ürün#Bodrum

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