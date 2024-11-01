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Taklalar atıp yanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Malatya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 16:18

Malatya'da devrilip alev alan otomobilin sürücüsü Berat Şahintürk (24) ile yanındaki Nahide Zeyveli (30), hayatını kaybetti.

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Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Hekimhan kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Berat Şahintürk’ün kontrolünü yitirdiği 44 ABB 728 plakalı otomobil, taklalar atarak devrildi.

Taklalar atıp yanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Alev alıp yanmaya başlayan otomobili gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Berat Şahintürk ile yanındaki Nahide Zeyveli'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Taklalar atıp yanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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Yapılan incelemelerin ardından Şahintürk ve Zeyveli'nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Taklalar atıp yanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Taklalar atıp yanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

 

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Malatya

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