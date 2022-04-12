Takla hesabıyla 45 madalya

Haberin Devamı

Artun Özdemir, küçüklüğünde konan otizm tanısından sonra gelişimi için 9 yaşında yüzmeye başladı. Şimdi 16 yaşında olan Artun, yüzmede öyle başarılı oldu ki 7 yıl boyunca katıldığı paralimpik yarışmalarda 45 madalya topladı ve artık hem o hem de ailesi paralimpik milli formayı hedefliyor. Artun son olarak 7-8 Nisan tarihlerinde İzmir’de yapılan elemelerde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun belirlediği barajları aşmayı başardı ve 4 altın, 3 gümüş madalya alarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Eğer orada da başarısını tekrarlarsa paralimpik milli formayı giymeye aday olacak.

RAKAMLARLA İLİŞKİSİ FARKLI

Bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı ise Türkiye Şampiyonası’nda elde edeceği derecelere bağlı. Yüzmedeki başarısının yanı sıra rakamlar ve ölçü birimleriyle de farklı bir ilişkisi olan Artun Özdemir, 17 basamaklı bir sayıyı aklında tutup hatasız yazabiliyor. İşte bu yeteneği sayesinde yüzme antrenmanlarını babasının yönlendirmesiyle farklı bir teknikle gerçekleştiriyor. Buca Spor Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi otizmli Artun’un hem babası hem de antrenörü olan Feridun Özdemir, milli forma için yaptıkları son hazırlıkları ve oğlunun özel yeteneğini şöyle anlattı:

Haberin Devamı

METRE KAVRAMI OLMADIĞI İÇİN...

“Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Çift antrenman yaptığında günde 3 saat, yani 7-8 kilometre arası yüzüyor. Tek antrenmanda da 5 kilometre yüzdüğü bir çalışma yapıyor. Antrenmanlarımızda onun daha iyi algılayabilmesi için metre kullanmıyoruz. Çünkü 50 metre serbest desek bu onun için soyut bir kavram. Ölçü kavramı farklı olduğu için takla ya da dönüş hesabı kullanıyoruz ve Artun o hesapları yapabiliyor. Örneğin 25 metrelik havuzda yüzeceği zaman yarıştan önce ‘7 takla serbest’ diyorum o şekilde anlıyor ve yüzüyor ya da daha uzun yüzmesini istediğimde ‘19 takla’ diyorum. O da istediğimiz kadar mesafeyi havuz sonunda yapacağı dönüşte attığı taklaları sayarak yüzüyor.”





Haberin Devamı

Anne Işın ve baba Feridun Özdemir, “Artun 2 sene önce 50 metre serbestte 33.80 yüzdü, Avrupa barajı 32 saniye. Ancak araya pandemi girdi. Bu derecesiyle o sene seçmeler yapılsaydı milli olabilirdi. Bu sene amacımıza ulaşacağımıza inanıyor ve oğlumuza güveniyoruz” diyor.

AVANTAJI AYAKLARI

KAYAR GİBİ YÜZÜYOR

Artun’un ayak şekli normalden farklı. Baletlerin parmakları üstünde durduğunda aldığı pozisyon gibi bir ayak şekli var. Bunu bazı doktorlar otizme bağlı kas bozukluğuna bağlıyor. Bu durum karada hareketlerini yavaşlatsa da suda ona hız kazandırıyor. Bu sayede suda kayar gibi yüzüyor.