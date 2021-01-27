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Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Takla atıp, hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

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Takla atıp, hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilden, sürücü yara almadan kurtuldu.

Takla atıp, hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu
Kaza, öğle saatlerinde Bursa- Ankara Karayolu’nun Şehitler kavşağı mevkisinde meydana geldi.  Bursa’dan İnegöl yönüne giden Burak Şimşek (43) yönetimindeki 14 KM 485 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, art arda takla attı.

Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü yara almadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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