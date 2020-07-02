Takla atan ve üzüm bağına devrilen otomobillerde 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Alaşehir -Sarıgöl yolu Hacıaliler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sarıgöl'den Alaşehir yönüne giden S.A.'nın kullandığı 04 NF 232 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şerit değiştirerek, takla attı. Bu sırada karşıdan gelen R.A., plakası öğrenilemeyen otomobille takla atan araca çarpmamak için manevra yaptı. R.A.'nın kontrolünden çıkan otomobil, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki üzüm bağına yuvarlandı. Kazada sürücüler ile 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.