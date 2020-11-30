Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Mehmet T. yönetimindeki 11 AF 969 plakalı otomobil, Hamsu Köprüsü'ne geldiği esnada refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken, kazalı aracın çekici yardımıyla çekilmesi sonrası trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.