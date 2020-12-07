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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Takla atan otomobilin sürücüsü, yara almadan kurtuldu

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Takla atan otomobilin sürücüsü, yara almadan kurtuldu
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde, Osman Yılmaz Mahallesi kuzey yan yolda meydana geldi. Ayşegül Serap Yücel yönetimindeki 41 AAD 744 plakalı otomobil, yola giren Ümit Boray Öztürk'un kullandığı 34 ZP 126 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Öztürk'ün otomobili takla attı. Ümit Boray Öztürk takla atan araçtan yaralanmadan kurtuldu. 

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