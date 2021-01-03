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AA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 00:31 | Son Güncelleme:

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
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Bağcılar'da takla atan otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Ercan Bağkesen'in (32) idaresindeki 34 AZZ 99 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp yol tabelasına çarptıktan sonra takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Bağkesen, ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.

Kaza yapan araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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