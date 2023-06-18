×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Takla atan otomobilden kurtaran polislere, sarılarak teşekkür etti

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Kaza#Otomoıbil
Takla atan otomobilden kurtaran polislere, sarılarak teşekkür etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 13:18

Edirne'de takla atıp ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Muhammed İş’i trafik polisleri çıkardı. İş, kendisini kurtaran polis memurlarına sarılarak teşekkür etti.

Haberin Devamı

Kaza, Edirne - Kapıkule yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Bulgaristan'a giden Muhammed İş’in kullandığı X 1796 MA plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle takla atıp, yol kenarındaki çalılılıklar arasında ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ilk ulaşan trafik polisleri, otomobilin sürücü koltuğunda sıkışan İş’i çıkardı.

Kazadan yara almadan kurtulan Muhammed İş, ilk şoku atlattıktan sonra kendisine yardım ederek araçtan çıkaran polislere sarılarak teşekkür etti. Telefona baktığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen İş, "Bir an telefonla ilgilendim ve direksiyon hakimiyetini kaybettim. Sonrasında 3-4 takla atıp buraya geldim. Çok şükür ki bir şey olmadı. Araba gitti ama bize bir şey olmadı. Yardım için gelenler araçtan beni kurtardı. Sağ kurtulduğum için çok mutluyum" dedi.

Haberin Devamı

Takla atan otomobilden kurtaran polislere, sarılarak teşekkür etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Kaza#Otomoıbil

BAKMADAN GEÇME!

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava
Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya