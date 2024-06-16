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Takla atan otomobilden emekleyerek çıktı, kayıplara karıştı

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#Bursa#İnegöl#Kaza
Takla atan otomobilden emekleyerek çıktı, kayıplara karıştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 12:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarpıp, takla atarak bahçeye düştü. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ters dönen araçtan emekleyerek çıkan 3'üncü yaralı Kemal C.'ye ulaşamadı. Polis, olay yerinden kaçtığı değerlendirilen yaralıyı arıyor.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Selçuk Yıldız (40) yönetimindeki 11 SH 627 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç duvara çarpıp, havada takla atarak bir mobilya fabrikasının bahçesine düştü. Alev alan araçtan fırlayan 2 kişi metrelerce savrularak yere düşerken, ters dönerek duran otomobildeki Kemal C. de emekleyerek çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Takla atan otomobilden emekleyerek çıktı, kayıplara karıştı

Fabrikanın bekçisi ile çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araçtan fırlayan sürücü Selçuk Yıldız ile yanındaki Filiz Uğuroğlu (48), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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Takla atan otomobilden emekleyerek çıktı, kayıplara karıştı

Güvenlik kamerası görüntülerinde ters dönen otomobilden emekleyerek çıktığı görülen 3'üncü yaralıya ise olay yerinde ulaşılamadı. Kaçtığı değerlendirilen yaralı, polis tarafından aranırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobilden emekleyerek çıktı, kayıplara karıştı

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#Bursa#İnegöl#Kaza

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