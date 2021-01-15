MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTakla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
GeriGündem Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Abone Olgoogle-news

BURDUR- Isparta Dağ Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaza, saat 11.00 sıralarrında Dağ Yolu Çerçin Barajı mevkiinde meydana geldi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi biten kayınvalidesini Burdur'un Bucak ilçesine götüren Osman İnce yönetimindeki 15 EP 550 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralı itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazada yaralanan Hatice Yavaş, Fatma Özkiray ve Emel İnce ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle