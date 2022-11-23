Takla atan otomobilde 3 kişi öldü

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Otomobil refüje çarptıktan sonra taklalar atarak karşı şeride yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilin takla atması sırasında yola savrulan sürücünün eşi Dilek Özkan (39), babası Şükrü Özkan (77) ve annesi Meryem Özkan’ın (77) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Rasim Özkan ile kızı 6 yaşındaki Gülsima Özkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi ile ağır yaralı 2 kişinin Sivas’tan Muğla’nın Datça ilçesine bir yakınlarının ziyarete gittikleri öğrenildi.



