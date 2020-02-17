MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTakla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı
GeriGündem Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazada yaralanmayan sürücü Burak K.'nin (26) alkollü olduğu belirtildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Yıldırım'ın Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Burak K. yönetimindeki 16 SAJ 23 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazada Burak K., yaralanmazken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine götürülen Burak K.'nin alkollü olduğu belirtildi. Ters dönen aracın içinde ise alkol şişeleri olduğu görüldü.

Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle