Takla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 5 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 18:55

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy Mahallesi kavşağında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AE 5321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Trafik ışıklarının bulunduğu direği devirip ters dönen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

