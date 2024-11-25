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Takla atan otomobil midibüsle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Trafik Kazası#Ergene#Kaza
Takla atan otomobil midibüsle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 09:45

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde takla atan otomobilin servis midibüsü ile çarpıştığı kazada Oktay Türkoğlu (37) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Ergeni’nin Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oktay Türkoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 39 AG 823 plakalı otomobil takla atıp, karşı yönden gelen fabrika personelini taşıyan S.Ç. yönetimindeki 59 S 9290 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Türkoğlu ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Oktay Türkoğlu, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Takla atan otomobil midibüsle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Takla atan otomobil midibüsle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Trafik Kazası#Ergene#Kaza

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