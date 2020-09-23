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Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Takla atan minibüsteki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu

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Takla atan minibüsteki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs takla atıp, ters dönerek devrildi. Minibüste bulunan 3 kişi, emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan taziyeden dönenleri taşıyan Veli Pınar (60) yönetimindeki 80 EP 272 plakalı minibüs, Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, takla atmaya başladı. Kaza yapan minibüsü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, minibüste bulunan sürücü Veli Pınar ile yakınları Hatice ve Emre Can Pınar'ı çıkardı. 3 kişi, emniyet kemeri taktıkları için kazayı yara almadan atlattı.

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