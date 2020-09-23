Takla atan minibüsteki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan taziyeden dönenleri taşıyan Veli Pınar (60) yönetimindeki 80 EP 272 plakalı minibüs, Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, takla atmaya başladı. Kaza yapan minibüsü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, minibüste bulunan sürücü Veli Pınar ile yakınları Hatice ve Emre Can Pınar'ı çıkardı. 3 kişi, emniyet kemeri taktıkları için kazayı yara almadan atlattı.