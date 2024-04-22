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Takla atan araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

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#Kaza#Zonguldak#Muhammet Yazıcı
Takla atan araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 11:44

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan Muhammet Yazıcı (20) hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Çaycuma-Kozcağız kara yolunun Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Çaycuma yönüne giden Muhammet Yazıcı‘nın kontrolünü yitirdiği 67 YC 676 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin camından fırlayan Yazıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Yazıcı’nın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kaza#Zonguldak#Muhammet Yazıcı

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