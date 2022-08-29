Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

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Kaza, Kumtaş Mahallesi Kumtaş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (78) idaresindeki araç, Kumtaş Caddesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Takla atan araç park halindeki 2 araca çarptı. Daha sonra bir takla daha atan araç yol ortasında durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan M.M. uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.