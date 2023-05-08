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Takla atan araç dik durdu; 13 yaşındaki çocuk yaralandı

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#Adana#Feke#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 11:29

Adana'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araç, dik halde durdu. Sürücünün kazada yaralanan oğlu Sinan Akgül (13) hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Akgül yönetimindeki, plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı.

Takla atan araç dik durdu; 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Takla atan araç, tarlada dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Osman Akgül'ün yanındaki oğlu Sinan Akgül yaralandı. Araçtan çıkartılan Sinan Akgül, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Akgül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adana#Feke#Kaza

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