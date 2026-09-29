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Takip Kurulu’ndan 2. toplantı

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#Takip Kurulu#Terörsüz Türkiye#Cevdet Yılmaz
Takip Kurulu’ndan 2. toplantı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 07:00

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu dün ikinci toplantısını yaptı. Açıklamaya göre Kurul’da alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları karara bağlandı.

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Terörsüz Türkiye’ sürecinde sahadaki gelişmelerin izlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu dün ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe’deki toplantı sorasında yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Kurul toplantısında; yürütülen süreç kapsamında Kurul’un üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış,7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmıştır.

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ETKİN, HIZLI VE KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır. Kurul, üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle; kanunun ruhuna ve devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir.” 

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#Takip Kurulu#Terörsüz Türkiye#Cevdet Yılmaz

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