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Takip ettikleri sürücünün lastiklerini patlatıp silah zoruyla 2,5 milyonunu çaldılar

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#Ahmet Arabi#Bağcılar#Hırsızlık
Takip ettikleri sürücünün lastiklerini patlatıp silah zoruyla 2,5 milyonunu çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 09:42

Bağcılar'da ödeme almak için gelen yabancı uyruklu Ahmet Arabi’yi takip eden şüpheliler, aracın lastiklerini bıçakla patlattıktan sonra sürücünün kafasına silah doğrultarak araçtaki yaklaşık 2 milyon 568 bin lirayı çaldı. Polisi şüphelilere ait kaçış aracını Pendik'te terk edilmiş halde buldu.

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Olay, 23 Haziran saat 13.15 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HMS 441 plakalı aracın sürücüsü yabancı uyruklu Ahmet Arabi, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından takip edildi.

Takip ettikleri sürücünün lastiklerini patlatıp silah zoruyla 2,5 milyonunu çaldılar

220'nci Sokak'ta bulunan bir iş yerine ödeme almak için gelen Arabi aracını park etti. Bu sırada kendi aracından inen şüpheliler, Arabi'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla patlatarak kapıları açtı. Şüphelilerden biri Arabi'nin başına silah doğrulturken, diğeri ise araçta bulunan yaklaşık 2 milyon 568 bin lirayı alıp kaçtı.

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Takip ettikleri sürücünün lastiklerini patlatıp silah zoruyla 2,5 milyonunu çaldılar

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ŞÜPHELİLERİN KAÇTIĞI ARAÇ PENDİK'TE BULUNDU

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan kişilerin aracını Pendik'te buldu. Şüphelilerin aracı Pendik'te bırakıp kaçmaya devam ettikleri tespit edildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Takip ettikleri sürücünün lastiklerini patlatıp silah zoruyla 2,5 milyonunu çaldılar

”BU OLAY ADAMIN BAŞINA ÜÇÜNCÜ DEFA GELİYOR”

Olayın meydana geldiği mahallede yaşayan Hikmet Bahadır, "Arkadaş aracına binip, ilerideki köşeye kadar gitmiş. Siyah bir araç takip ediyormuş onu, o orada durunca onlarda bıçakla aracın lastiklerini patlatıyorlar. Kapıları açarak silahı kafasına dayayıp parayı ve çantayı alıp kaçıyorlar. Bu olay adamın başına üçüncü defa geliyor" ifadelerini kullandı.

Takip ettikleri sürücünün lastiklerini patlatıp silah zoruyla 2,5 milyonunu çaldılar

"KAFASINA SİLAH DAYADILAR PARAYI ALIP KAÇTILAR"

Olayı gören Mecit Abdulkadir, "Adam arabayı park etti, buradan su alıp aracına gitti. Daha sonra aracın lastiklerini patlatıp, kafasına silah dayadılar parayı alıp kaçtılar. Polis geldi, kamera kayıtlarına bakıp gittiler" dedi.

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#Ahmet Arabi#Bağcılar#Hırsızlık

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