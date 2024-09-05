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Takip ettikleri kuyumcuyu vurup 1 kilo altını çaldılar... Kuyumcu hayatını kaybetti

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#İstanbul#Sultangazi#Kuyumcu
Takip ettikleri kuyumcuyu vurup 1 kilo altını çaldılar... Kuyumcu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 00:15

İstanbul Sultangazi'de çantasında yaklaşık 1 kilo altın bulunan yabancı uyruklu kuyumcu M.M., silahlı iki kişi tarafından takip edildi. Şüpheliler, M.M. evine gireceği sırada çantasını almaya çalıştı. Şüphelilere direnen kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 20.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2202. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kuyumcu M.M. dükkânından çıktıktan sonra silahlı iki kişi tarafından evine kadar takip edildi.

ÇANTAYI VERMEYİP DİRENDİ

Şüpheliler, M.M. evine gireceği sırada yanında bulunan yaklaşık 1 kilo altını almak istedi. Çantayı vermeyen M.M. bir süre direndi, şüpheliler bunun üzerine yanlarında bulunan silahla ateş açtı.

M.M. bacaklarından ve kafasından vurularak yaralanırken, şüpheliler altını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı M.M’yi hastaneye kaldırırken, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen M.M. hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay sonrası çanta ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

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#İstanbul#Sultangazi#Kuyumcu

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