Hepimiz onlar sayesinde hizmet alÄ±yoruz Zorlu Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi: Karlara bata Ã§Ä±ka ulaÅŸÄ±yorlar

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Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sorumluluk alanlarÄ±ndaki Erzurum ile Erzincan, Ardahan ve Bayburt'ta 7 gÃ¼n 24 saat esasÄ±yla gÃ¶revlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ekipler, bÃ¶lgede bulunan havaalanlarÄ±, meteoroloji radarÄ±, ravinsonde istasyonu, Otomatik Meteoroloji GÃ¶zlem Ä°stasyonu (OMGÄ°) ile sorumluluklarÄ±ndaki diÄŸer yerlerde yaz kÄ±ÅŸ demeden her ÅŸartta gÃ¶revlerini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Hava durumuyla ilgili doÄŸru bilgilere ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in ekipler, kÄ±ÅŸÄ±n kar, tipi ve soÄŸuk havayla mÃ¼cadele ederek ulaÅŸÄ±mÄ± zor olan istasyonlara gidiyor.

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ARAÃ‡LAR Ä°LERLEYEMEYÄ°NCE 1 METREYÄ° GEÃ‡EN KARDA YÃœRÃœYORLAR

Ã–zelikle kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda araÃ§larÄ±yla fazla ilerleyemedikleri durumlarda, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 35 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ havalarda gÃ¶revini yerine getirmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶steren ekipler, kimi zaman kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 1,5 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± arazide, vÃ¼cutlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kara saplanmasÄ±na raÄŸmen birbirlerine destek olarak gÃ¶revlerini tamamlÄ±yor.

Ekiplerin, PalandÃ¶ken Kayak Merkezi'ndeki 2 bin 615 rakÄ±mda bulunan meteoroloji istasyonuna karlÄ± arazide zorlu ulaÅŸÄ±mÄ± AA ekiplerince gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

"ARIZA OLURSA Ä°LK 24 SAAT Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE MÃœDAHALE ETMEYE MECBURUZ"

Meteoroloji BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde 36 yÄ±ldÄ±r teknik birimde gÃ¶rev yapan 56 yaÅŸÄ±ndaki SelÃ§uk Aksak, AA muhabirine, OMGÄ° ekibi olarak hep sahada olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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BÃ¶lgede 70 OMGÄ°, iki havaalanÄ±, KargapazarÄ± DaÄŸlarÄ±'nda meteoroloji radarÄ±, yÃ¼ksek atmosfer rasatlarÄ±nda ravinsonde istasyonlarÄ± bulunduÄŸunu bildiren Aksak, "BunlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±, montajÄ±, onarÄ±mÄ± her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸleri ekip olarak bizlere ait. Mesai mefhumu olmadan, kar kÄ±ÅŸ, gece gÃ¼ndÃ¼z demeden sÃ¼rekli istasyonlarÄ±n faal olmasÄ± iÃ§in yollarda ve gÃ¶revlerdeyiz." diye konuÅŸtu.

Her tÃ¼rlÃ¼ alanda meteoroloji bilgilerinin Ã¶nemine iÅŸaret eden Aksak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"70 istasyonumuzu bunun iÃ§in sÃ¼rekli faal tutmak zorundayÄ±z, arÄ±za olursa ilk 24 saat iÃ§erisinde mÃ¼dahale etmeye mecburuz. 7/24 gecemiz gÃ¼ndÃ¼zÃ¼mÃ¼z, mesai mefhumumuz yok, yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman o istasyon yapÄ±lacak. SÃ¼rekli gÃ¶revde olduÄŸumuz iÃ§in ÅŸÃ¼kÃ¼r arÄ±zamÄ±z da olmuyor. ArÄ±za olmasÄ±n diye sÃ¼rekli bakÄ±mlara Ã§Ä±karÄ±z, onun haricinde de arÄ±zasÄ±, bakÄ±mÄ±, sensÃ¶r deÄŸiÅŸimi, sÃ¼rekli ekip olarak yollardayÄ±z."

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Aksak, yazÄ±n istasyonlara ulaÅŸÄ±mÄ±n daha kolay olduÄŸunu anlatarak, "Ã–zellikle buraya kÄ±ÅŸÄ±n oldu mu araba Ã§Ä±kamÄ±yor. Mecburen arabayÄ± bÄ±rakÄ±p sÄ±rtta Ã§anta, bilgisayar ve takÄ±m Ã§antasÄ±yla istasyona kadar yÃ¼rÃ¼yoruz. AkÃ¼ arÄ±zalÄ± ise akÃ¼ sÄ±rtta yine istasyona kadar yÃ¼rÃ¼rÃ¼z, yani o istasyon yapÄ±lacak. KÄ±ÅŸÄ±n geldiÄŸimiz zaman 1,5 metre karda bata Ã§Ä±ka, ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n birini soktuÄŸumuz zaman diÄŸerini zor kaldÄ±rÄ±yoruz, o ÅŸartlarda da bu istasyona ulaÅŸÄ±yoruz. Hava eksi derece olur, elimiz metallere yapÄ±ÅŸÄ±r ama o ÅŸartlarda da gelip istasyonun bakÄ±mÄ±nÄ± yapmak zorundayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Bu iÅŸin sevmeden yapÄ±lamayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Aksak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

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"Araziyi, hareketi seviyoruz, seve seve de yapÄ±yoruz. Ã–zellikle iÅŸ bittiÄŸi zaman da zorluÄŸu ve yorgunluÄŸu unutuyoruz. Ä°ÅŸ bittikten sonra bizim iÃ§in sÄ±kÄ±ntÄ± yok. 36 yÄ±ldÄ±r da bu iÅŸte olduÄŸumuz iÃ§in iÅŸin Ã¼stesinden geliyoruz, sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. Zorluklar da olsa kÄ±ÅŸÄ±n 1 metre karda da olsa sÃ¼rÃ¼ne sÃ¼rÃ¼ne de olsa bu istasyona varÄ±r, bakÄ±m ve onarÄ±mÄ±nÄ± yaparÄ±z. VatandaÅŸÄ±n rahatÄ± iÃ§in iÅŸin zorluÄŸuna mecburen katlanÄ±yoruz. Burada zorlukla gelip meteoroloji istasyonunu faal tutuyoruz. VatandaÅŸ burada rahat kayabilsin, ulaÅŸÄ±mda rahat etsin ve rahat uÃ§uÅŸ yapabilsin diye."

Â "YÃœRÃœYEREK GÄ°TMEMÄ°Z GEREKEN YERLER OLUYOR"

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OMGÄ° bakÄ±m teknikeri Abubekir Aykut (60) da aylÄ±k ve yÄ±llÄ±k bakÄ±mlar olduÄŸundan bahsetti.

YÄ±llÄ±k bakÄ±mlarÄ± genelde yazÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Aykut, "KÄ±ÅŸÄ±n da her ay istasyonlarÄ±mÄ±zÄ±n bakÄ±mlarÄ±nÄ± yapmak zorundayÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla arazide, 'hisaf' dediÄŸimiz yerlerdeki istasyonlara ulaÅŸÄ±mlarda baya zorlanÄ±yoruz. Buraya, daÄŸ istasyonumuza ve radara Ã§Ä±karken engelleri aÅŸarak Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Aykut, Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±na deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"YazÄ±n genelde yaÄŸmur ve Ã§amur oluyor, bazÄ± ÅŸartlar aracÄ±mÄ±zÄ±n gitmesini zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla yÃ¼rÃ¼yerek gitmemiz gereken yerler oluyor ve bu esnada yaÄŸmur ve Ã§amur oluyor. KÄ±ÅŸÄ±nda 1-1,5 metre yÃ¼kseklikte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± oluyor. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi tel Ã§itleri 1,5 metre mesafede ama 5-10 santimi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. DolayÄ±sÄ±yla bu gibi yerlere gelmemizde zorlanÄ±yoruz.

Karda bata Ã§Ä±ka, eksi 25-30 derece soÄŸuklarda buralarda gÃ¶rev yapmaya, istasyonlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. O istasyonun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± lazÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¶lgesel verilerin aksamamasÄ± iÃ§in deÄŸerlerin toplanmasÄ± lazÄ±m. Bunun iÃ§in bu ÅŸekilde zorluklara katlanarak gÃ¶revimizi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. KarÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu yerlerde yol belli olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ukura battÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ekip arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birbirimizi destekleyerek, Ã§Ä±kararak gÃ¶revimizi devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

Hava ÅŸartlarÄ±nÄ± vatandaÅŸlara bildirerek Ã¶nlem alÄ±nmasÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Aykut, "VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatlarÄ±nÄ± daha huzurlu ÅŸekilde idame ettirmeleri iÃ§in bu zorluklara katlanarak meteorolojik verilerin doÄŸru ÅŸekilde sistemimize yÃ¼klenmesi iÃ§in elimizden gelen fedakarlÄ±klarÄ± yapÄ±yoruz ve bu zorluklara katlanarak ekip olarak bu iÅŸleri yÃ¼rÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

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