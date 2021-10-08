Takıntılı sapık dehşet saçtı! Korkunç ayrıntılar... Ve yakalandı

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42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi, Avcılar’daki evinde yaşıyordu. Mehmet Yıldız, uzun süredir kendisiyle sevgili olmak istiyor ancak olumsuz yanıt alıyordu. Mehmet Yıldız, reddedilince Yasemin Uzunçelebi’yi tehdit etmeye başladı. Yasemin Uzunçelebi, geçen salı gecesi uyuduğu sırada, Mehmet Yıldız, gizlice evine girdi. Yanında getirdiği kimyasal maddeyi, Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne ve vücudunun geri kalanına döktü. Yasemin Uzunçelebi, büyük bir acıyla uyandı. “Yardım edin” diyerek çığlık atmaya başladı. Uyanan komşuları hemen polisi arayarak yardım istedi. Saldırgan Yıldız, kaçtı. Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Yasemin Uzunçelebi’yi hemen hastaneye götürdü.

Yasemin Uzunçelebi’nin dökülen kimyasal nedeniyle sol gözünü kaybettiği, vücudunun bazı yerlerinde kemiklerine kadar doku erimesi yaşandığı belirlendi.

Ağır yaralanan Yasemin Uzunçelebi’nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, kimyasal maddenin ne olduğunun belirlenmesi için alınan numune ise Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi.

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16 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Mehmet Yıldız’ı yakalamak için harekete geçen polis, şüpheliyi akşam saatlerinde, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde gözaltına aldı. Yıldız’ın 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.