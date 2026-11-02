×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Takıntılı hayranı kâbusu oldu... Uzaklaştırma kararı yetmedi

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya Tacizi#Psikolojik Şiddet#Koruma Kararı
Takıntılı hayranı kâbusu oldu... Uzaklaştırma kararı yetmedi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 07:00

SULTANLAR Ligi takımlarından Kuzeyboru’da orta oyuncu pozisyonunda oynayan milli voleybolcu Ece Hitayca (22), sosyal medya üzerinden uzun süredir Taner K.’nin ısrarlı takip ve dijital tacizlerine maruz kaldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ece Hitayca’yı takıntı haline getiren Taner K., sosyal medya üzerinden sanki Ece Hitayca ile birliktelikleri varmış gibi bir algı oluşturdu. Taner K., Ece Hitayca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı içerikleri sürekli izleyerek eylemlerine devam etti.

SEVGİLİYMİŞ GİBİ PAYLAŞIM YAPIYOR

Taner K.’nin tacizleri nedeniyle psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren Ece Hitayca, can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle koruma talebinde bulundu. Talebi kabul eden İstanbul Aile Mahkemesi, Taner K.’nin 2 ay süreyle Ece Hitayca’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmasına karar verdi.

Gözden Kaçmasınİtirafçı olan oğlu bile koruma istedi: Kara para, yolsuzluk, sapıklık işte Mustafa Sarıgülİtirafçı olan oğlu bile koruma istedi: Kara para, yolsuzluk, sapıklık işte Mustafa SarıgülHaberi görüntüle

İddiaya göre Taner K., aleyhine uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen genç voleybolcunun peşini bırakmadı. Taner K., TikTok isimli sosyal medya uygulaması üzerinden ‘@tnrkrgl01’ adlı kullanıcı adıyla bir hesap açtı. Profil resmi olarak voleybolcu Ece Hitayca’nın ismi ile kendi ismini yan yana getiren Taner K., kalp simgesi paylaşarak bunu herkese açık şekilde paylaştı.

Haberin Devamı

‘ZORLAMA HAPİS’ TALEP EDİLDİ

Ece Hitayca’nın avukatı mahkemeye başvurarak, Taner K.’nin tedbir kararını ihlal ederek müvekkilini baskı altına almaya çalıştığını öne sürerek bu defa ‘zorlama hapsi’ talep etti. Dilekçede, Taner K.’nin dijital taciz, takip ve rahatsız etme eylemlerini sürdürdüğü ileri sürülerek hakkında 3 günden 10 güne kadar hapis kararı verilmesi istendi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya Tacizi#Psikolojik Şiddet#Koruma Kararı

BAKMADAN GEÇME!