Takıntılı hayranı kâbusu oldu... Uzaklaştırma kararı yetmedi

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Ece Hitayca’yı takıntı haline getiren Taner K., sosyal medya üzerinden sanki Ece Hitayca ile birliktelikleri varmış gibi bir algı oluşturdu. Taner K., Ece Hitayca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı içerikleri sürekli izleyerek eylemlerine devam etti.

SEVGİLİYMİŞ GİBİ PAYLAŞIM YAPIYOR

Taner K.’nin tacizleri nedeniyle psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren Ece Hitayca, can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle koruma talebinde bulundu. Talebi kabul eden İstanbul Aile Mahkemesi, Taner K.’nin 2 ay süreyle Ece Hitayca’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmasına karar verdi.

İddiaya göre Taner K., aleyhine uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen genç voleybolcunun peşini bırakmadı. Taner K., TikTok isimli sosyal medya uygulaması üzerinden ‘@tnrkrgl01’ adlı kullanıcı adıyla bir hesap açtı. Profil resmi olarak voleybolcu Ece Hitayca’nın ismi ile kendi ismini yan yana getiren Taner K., kalp simgesi paylaşarak bunu herkese açık şekilde paylaştı.

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‘ZORLAMA HAPİS’ TALEP EDİLDİ

Ece Hitayca’nın avukatı mahkemeye başvurarak, Taner K.’nin tedbir kararını ihlal ederek müvekkilini baskı altına almaya çalıştığını öne sürerek bu defa ‘zorlama hapsi’ talep etti. Dilekçede, Taner K.’nin dijital taciz, takip ve rahatsız etme eylemlerini sürdürdüğü ileri sürülerek hakkında 3 günden 10 güne kadar hapis kararı verilmesi istendi.