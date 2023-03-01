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Takıntı yaptığı Asiyenur’u öldürmeden önce dövmüş

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#Asiyenur Atalay#Ümit Karakoyun#Esenler
Takıntı yaptığı Asiyenur’u öldürmeden önce dövmüş
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Asiyenur Atalay’ı öldüren Ümit Karakoyun’un genç kızı daha önce döverek hastanelik ettiği ortaya çıktı.

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Grafiker Asiyenur Atalay, 4 Mayıs 2022 akşamı Esenler’de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Aynı gün yakalanan ve 16 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Ümit Karakoyun ile beraberinde bulunan Mesut Gezer’in yargılanmasına Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Takıntı yaptığı Asiyenur’u öldürmeden önce dövmüş

Duruşmada dinlenen Asiye’nin ablası Selen Atalay, “Ümit yıllardır kardeşimi saplantılı şekilde rahatsız ediyordu. Ben sağlıkçıyım. Hastanede kardeşimi gördüm. Ümit motordan düştü diye kayıt açtırmış. Kardeşimle konuştuğumda Ümit’in onu darbettiğini söyledi” dedi.Duruşma ertelendi.

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#Asiyenur Atalay#Ümit Karakoyun#Esenler

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