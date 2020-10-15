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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 15.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Takım elbiseleri kim getirdi bilmiyorum

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Takım elbiseleri kim getirdi bilmiyorum
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Organize suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan Adnan Oktar, ifade verdiği duruşmanın üçüncü gününde soruları yanıtladı.

Oktar, giydiği markalı takım elbiselerini soran müşteki avukatlarına, “Elbiseleri kimin aldığını bilmiyorum. Bir arkadaşım. Gönlünden kopuyor hediye ediyorlar. Müslüman’ın malı ortaktır. Biri alıp getiriyordu, giyiyordum” diye cevap verdi. Adnan Oktar avukatların sorduğu bazı sorulara sinirlendi. Zaman zaman da verdiği cevaplarla salondakileri güldürdü. Duruşmaya beyaz ceket, beyaz gömlek ve siyah pantolon ile katılan Adnan Oktar’a kadın müritleri ‘kedicikler’den övgü yağdı. Oktar, duruşmaya ara verildiği sırada sanıkların arasından geçerken, ‘Kedicikler’ Oktar’a “Melek gibisiniz. Beyaz çok yakışmış. Maşallah hocam” diye seslendi. Oktar da kadın müritlerine el sallayarak karşılık verdi.

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