Takım elbise ölçüsü

Haberin Devamı

Kızıltaş, MHP Genel Merkezi’ndeki makam odasında MHP Lideri’nin ölçülerini aldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak dikkat çekti. Kendi adını taşıyan bir giyim mağazası olan Kızıltaş görüntüleri, “Rabbime hamdolsun. Bugün benim için unutulmaz bir gündü. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli ile bir araya geldik, ellerini öpüp hayır dualarını aldım. Kendisine yakışır şekilde takım ölçülerini aldık. Bir tebessüm, bir tebrik ve ardından gelen o cümle... ‘Yeni bir marka doğuyor’” sözleriyle paylaştı.