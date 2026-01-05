×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Takım elbise ölçüsü

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#Adnan Kızılırmak#Takım Elbise
Takım elbise ölçüsü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 07:00

KATILDIĞI ‘Kısmetse Olur’ adlı televizyon programıyla tanınırlığını artıran modacı Adnan Kızıltaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye takım elbise dikmek için beden ölçülerini aldı.

Haberin Devamı

Kızıltaş, MHP Genel Merkezi’ndeki makam odasında MHP Lideri’nin ölçülerini aldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak dikkat çekti. Kendi adını taşıyan bir giyim mağazası olan Kızıltaş görüntüleri, “Rabbime hamdolsun. Bugün benim için unutulmaz bir gündü. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli ile bir araya geldik, ellerini öpüp hayır dualarını aldım. Kendisine yakışır şekilde takım ölçülerini aldık. Bir tebessüm, bir tebrik ve ardından gelen o cümle... ‘Yeni bir marka doğuyor’” sözleriyle paylaştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Adnan Kızılırmak#Takım Elbise

BAKMADAN GEÇME!