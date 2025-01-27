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Takı töreni erkene alınmak istenildi, ortalık fena karıştı

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#Esenyurt#Takı Töreni#Damat
Takı töreni erkene alınmak istenildi, ortalık fena karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 09:42

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düğünde takı töreni erkene alınmak istenince, damat ve kız tarafı arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi. Durumu kabul eden aile büyükleri, damada söylediğinde ise tartışma çıktı.

Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü.

Takı töreni erkene alınmak istenildi, ortalık fena karıştı

Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Takı töreni erkene alınmak istenildi, ortalık fena karıştı

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#Esenyurt#Takı Töreni#Damat

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